Создатели Flynn: Son of Crimson объявили о закрытии студии

Совсем недавно в X (бывшем Twitter) появилось грустное сообщение от Studio Thunderhorse — небольшая команда из трёх разработчиков объявила о прекращении своей деятельности. По словам авторов, это решение, хоть и непростое, было принято ради благополучия членов команды.

За свою историю калифорнийская студия успела подарить игрокам несколько проектов в духе игр 90-х. Thunderhorse громко заявила о себе ещё в 2015 году, выпустив сразу два хита для мобильных устройств — бесконечный раннер Samurai Blitz и one-tap игру Racoon Rascals. А в 2021 году разработчики представили свой главный проект — экшен-RPG Flynn: Son of Crimson.

К сожалению, судьба их последней игры Ronin Rush, задуманной как продолжение Samurai Blitz, теперь под большим вопросом. Закрытие Studio Thunderhorse — ещё один тревожный звоночек для игровой индустрии, где в последнее время что ни неделя, то новости об увольнениях и закрытии студий. И если раньше казалось, что проблемы касаются в основном крупных компаний, то теперь очевидно — на плаву удержаться непросто даже таким мелким командам.