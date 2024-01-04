Football Manager 2024 пробила отметку в шесть миллионов игроков спустя 59 дней после релиза

У Sports Interactive есть причины для радости. Команда похвасталась впечатляющими результатами последней части своей серии футбольных менеджеров.

Во все прошлогодние инкарнации бренда (так, помимо Football Manager 2024 также FM 2024 Mobile, Touch и Console) уже сыграло более 6 миллионов человек. Этот впечатляющий результат был достигнут всего за 59 дней.

Sports Interactive указывает количество игроков, а не проданных копий, так как Football Manager 2024 и Football Manager 2024 Console доступны в рамках подписки Game Pass. Кроме того, FM 2024 Mobile могут бесплатно скачать подписчики Netflix.

Издания FM2023 стали первыми в истории серии, которым удалось преодолеть рубеж в 6 миллионов игроков, но на это у них ушло целых 284 дня. Эти игры также были доступны на Game Pass.

Напомним, что Football Manager 2024 Mobile доступен для мобильных устройств на iOS и Android, Football Manager 2024 Touch вышел для Nintendo Switch и iOS, а Football Manager 2024 Console - на Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. Не будем забывать и о Football Manager 2024 на PC. Все они были выпущены 6 ноября прошлого года.

Издания 2022 были выпущены для абсолютно одинаковых аппаратных платформ. Единственное новшество - FM 2024 Mobile доступна бесплатно для подписчиков Netflix. Более того, это единственный способ получить игру, так как скачать ее без подписки на этот стриминговый сервис невозможно. Возможно, это был очень удачный ход, судя по тому, с какой молниеносной скоростью в этом году в игру вступили 6 миллионов игроков.