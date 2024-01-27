В For Honor сыграли уже более 35 млн человек. Ubisoft представила план развития игры на ближайшие месяцы

Во время вчерашнего стрима Warriors' Den по For Honor (игре уже семь лет) компания Ubisoft сообщила, что на сегодняшний день в нее уже успели поиграть 35 миллионов человек. Разработчики также рассказали о дальнейших планах по развитию игры. В частности, речь идет о новых персонажах, событиях, скинах и изменениях в построении карт.

Разработчики регулярно добавляют в For Honor новый контент, и сейчас игроки принимают участие в четвертом сезоне седьмого года. Как правило, сезоны делятся на два обновления - анонсированное на вышеупомянутом стриме является как раз вторым. Грядущее обновление выйдет 1 февраля и в нем появится и новый чемпион - Варяжский гвардеец, эдакий викинг в доспехах, со щитом и топором. Персонаж будет доступен во внутреннем магазине игры. Кроме того, в игре появятся доспехи и Hero Fests (мероприятия, на которых игроки смогут опробовать новых героев). Обновление также исправит множество багов, о которых будет рассказано непосредственно в день релиза.

В ходе стрима разработчики также сообщили о планах на 8-й год бренда, который стартует в марте этого года. В частности, в игре появятся: