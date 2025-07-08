На Android вышел порт карточной Foretales

Игра с высокими оценками и необычным геймплеем уже доступна в Google Play и AppStore

8 июля 2025 года Foretales стала доступна и на Android. До этого она успешно запустилась на iOS, где завоевала высокие оценки пользователей. В AppStore она входит в топ-12 среди карточных игр, а на платформе Steam 98% игроков оставили положительные отзывы.

Геймплей Foretales сочетает управление ресурсами и интересные логические задачи, щедро приправленные юмором и узнаваемыми культурными отсылками. Игра отличается от своих конкурентов тем, что карты здесь становятся не просто игровым элементом, а частью самой истории, позволяя принимать участие в острых диалогах, побегах и неоднозначных моральных дилеммах.

Игроки отмечают привлекательную визуальную стилистику, ярких героев с запоминающимися характерами.