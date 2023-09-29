Первые тесты AMD FSR 3 в Forspoken демонстрируют хороший прирост производительности ©

Сегодня в сети появился новый патч для игры Forspoken, в котором реализована поддержка AMD FSR 3, последней версии технологии масштабирования от AMD, которая также позволяет реализовать функцию Frame Generation на всех графических процессорах.

Новый патч, занимающий всего 30,5 мегабайт, не вносит в игру никаких изменений, кроме поддержки FSR 3 и исправления незначительной проблемы. Первые тесты, опубликованные в сети, показывают, что Frame Generation работает достаточно хорошо, обеспечивая значительный прирост производительности даже на низкопроизводительном оборудовании.

Что касается визуального качества, то новая версия апскейлера AMD все еще не может конкурировать с DLSS от NVIDIA, хотя добавление настройки Native AA, безусловно, хорошее решение. Согласно отчетам, серьезных проблем с задержками ввода не наблюдается, пока базовая производительность находится на достойном уровне, так что, похоже, AMD FSR 3 Frame Generation может стать серьезным революционным решением, поскольку, в отличие от DLSS 3 Frame Generation, он будет работать на любом GPU и даже на консолях.

Forspoken уже вышла на ПК и PlayStation 5 по всему миру.