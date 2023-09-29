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Forspoken 24.01.2023
4.6 636 оценок

Первые тесты AMD FSR 3 в Forspoken демонстрируют хороший прирост производительности

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butcher69
Новости

Сегодня в сети появился новый патч для игры Forspoken, в котором реализована поддержка AMD FSR 3, последней версии технологии масштабирования от AMD, которая также позволяет реализовать функцию Frame Generation на всех графических процессорах.

Новый патч, занимающий всего 30,5 мегабайт, не вносит в игру никаких изменений, кроме поддержки FSR 3 и исправления незначительной проблемы. Первые тесты, опубликованные в сети, показывают, что Frame Generation работает достаточно хорошо, обеспечивая значительный прирост производительности даже на низкопроизводительном оборудовании.

Что касается визуального качества, то новая версия апскейлера AMD все еще не может конкурировать с DLSS от NVIDIA, хотя добавление настройки Native AA, безусловно, хорошее решение. Согласно отчетам, серьезных проблем с задержками ввода не наблюдается, пока базовая производительность находится на достойном уровне, так что, похоже, AMD FSR 3 Frame Generation может стать серьезным революционным решением, поскольку, в отличие от DLSS 3 Frame Generation, он будет работать на любом GPU и даже на консолях.

Forspoken уже вышла на ПК и PlayStation 5 по всему миру.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Fedmoped

Ну что сказать, товарищи из амды - правильные товарищи! сделали и не зажали для всех!

7
neeXXXT

"Что касается визуального качества, то новая версия апскейлера AMD все еще не может конкурировать с DLSS от NVIDIA"

Она никогда не сможет конкурировать с dlss и fg, пока реализуются на программном уровне, возможно в след поколение видеокарт Амуде реализует аппаратный чип, но это никак не изменит ситуацию со старыми видеокартами!

4
Alex40001

отдельно его уже выложили?

1
A E

нет

0
PolGhost

Сейчас появятся моды FSR3 with Frame Generation для Starfield и Cyberpunk 2077, очевидно

1
BrokVud

И на Ведьмака, пожалуйста) Хотя скорее всего так просто эту фичу прикрутить не получится...

1
inkomniak

и без модов добавят скоро

1
PolGhost inkomniak

Ну ,это никак не отменяет то, что некоторые энтузиасты добавят раньше, чем официально разработчики (скорее всего)

1
Spillik BrokVud

Жду генерацию кадров на сапера.

0
Spillik

Видно нихуго, спасибо плеера пг.

0
A E

с ~20 нативных до 55+ в 4к - очень даже норм.
особенно для владельцев прошлых поколений и карт нижнего сегмента.

0
1LoneWolf1

Насколько понял на GTX картах FG вообще не доступен, хотя изначально АМД не заявляла об эксклюзивности FG только для карт 20+ серии, о чем до сих пор есть соответствующее примечание:

(Note: we do not suggest using frame generation on products lower than our recommendations above. How frame generation performs will depend on the capabilities of your GPU and on older hardware you may not have an optimal experience and may see little to no improvement in performance.)
0