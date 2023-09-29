Первые тесты AMD FSR 3 в Forspoken демонстрируют хороший прирост производительности

Сегодня в сети появился новый патч для игры Forspoken, в котором реализована поддержка AMD FSR 3, последней версии технологии масштабирования от AMD, которая также позволяет реализовать функцию Frame Generation на всех графических процессорах.
Новый патч, занимающий всего 30,5 мегабайт, не вносит в игру никаких изменений, кроме поддержки FSR 3 и исправления незначительной проблемы. Первые тесты, опубликованные в сети, показывают, что Frame Generation работает достаточно хорошо, обеспечивая значительный прирост производительности даже на низкопроизводительном оборудовании.
Что касается визуального качества, то новая версия апскейлера AMD все еще не может конкурировать с DLSS от NVIDIA, хотя добавление настройки Native AA, безусловно, хорошее решение. Согласно отчетам, серьезных проблем с задержками ввода не наблюдается, пока базовая производительность находится на достойном уровне, так что, похоже, AMD FSR 3 Frame Generation может стать серьезным революционным решением, поскольку, в отличие от DLSS 3 Frame Generation, он будет работать на любом GPU и даже на консолях.
Forspoken уже вышла на ПК и PlayStation 5 по всему миру.
Ну что сказать, товарищи из амды - правильные товарищи! сделали и не зажали для всех!
"Что касается визуального качества, то новая версия апскейлера AMD все еще не может конкурировать с DLSS от NVIDIA"
Она никогда не сможет конкурировать с dlss и fg, пока реализуются на программном уровне, возможно в след поколение видеокарт Амуде реализует аппаратный чип, но это никак не изменит ситуацию со старыми видеокартами!
отдельно его уже выложили?
нет
Сейчас появятся моды FSR3 with Frame Generation для Starfield и Cyberpunk 2077, очевидно
И на Ведьмака, пожалуйста) Хотя скорее всего так просто эту фичу прикрутить не получится...
и без модов добавят скоро
Ну ,это никак не отменяет то, что некоторые энтузиасты добавят раньше, чем официально разработчики (скорее всего)
Жду генерацию кадров на сапера.
Видно нихуго, спасибо плеера пг.
с ~20 нативных до 55+ в 4к - очень даже норм.
особенно для владельцев прошлых поколений и карт нижнего сегмента.
Насколько понял на GTX картах FG вообще не доступен, хотя изначально АМД не заявляла об эксклюзивности FG только для карт 20+ серии, о чем до сих пор есть соответствующее примечание: