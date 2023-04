Актеры и создатели научно-фантастического триллера Fort Solis обсудили игру и захват движения в новом видео ©

Разработчик Fallen Leaf в партнерстве с Dear Villagers выпустил совершенно новое видео о закулисье с участием актеров и съемочной группы предстоящего психологического триллера Fort Solis, в котором обсуждаются проблемы игры и захвата движения.

Записанная на PAX East панель «Оживление персонажей: актерская игра и захват движения в Fort Solis» представляет собой звездный форум, посвященный различным тонкостям актерского мастерства и проблемам их преобразования в захват производительности. По мере того, как среда видеоигр развивается и приветствует бесчисленное количество новых типов технологий, актеры теперь могут создавать и переводить от тонкого до экстремального исполнения в зависимости от роли своего персонажа.

Звездный состав Fort Solis включает Роджера Кларка (Артур Морган из Red Dead Redemption II, Back For Blood), Джулию Браун (Последнее королевство, Мир в огне) и Троя Бейкера (The Last of Us, Bioshock Infinite). К актерам присоединились игровой директор Джеймс Тинсдейл и ведущая Алана Пирс.

Этим летом Fort Solis выйдет на PlayStation 5 и ПК. Это научно-фантастическая игра, действие которой разворачивается на таинственно заброшенном руднике на Марсе. Вы будете исследовать станцию в своем собственном темпе, собирая подсказки в ее бункерах, лабораториях, помещениях экипажа и на суровой, бурной поверхности, чтобы понять, какие загадочные ужасы постигли ее обитателей. По мере того, как ночь становится длиннее, события обостряются, выходят из-под контроля, и тайна того, что на самом деле происходит, становится все глубже. Вы должны мчаться со временем, чтобы найти членов экипажа Форт-Солис и сбежать, чтобы рассказать историю.