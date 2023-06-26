Новый трейлер научно-фанастического триллера Fort Solis посвящён Трою Бейкеру и его персонажу ©

Трой Бейкер представил последний трейлер научно-фанастического триллера Fort Solis, в котором Бейкер играет Уайетта Тейлора в главной роли, а также Джека Лири (Роджер Кларк) и Джессики Эпплтон (Джулия Браун). Игроки проводят Лири через одну долгую и ужасающую ночь на Марсе.

Действие Fort Solis происходит в будущем, когда у человечества уже есть станция на Марсе. Главный герой этой игры — инженер Джек Лири, который в ответ на рутинную тревогу прибывает в титулованный форт Солис. Хотя поначалу место выглядит заброшенным, события быстро начинают выходить из-под контроля. Во время своего пребывания в форте Солис Лири узнает правду о месте и цели, для которой он был создан, и узнает, что случилось с его персоналом.

В Fort Solis мы наблюдаем за действием с точки зрения третьего лица. В игре мы исследуем обширную локацию, разделенную на девять небольших сегментов. Мы можем путешествовать по каждому из них, двигаясь по поверхности Красной планеты или перемещаясь под ней. Исследуя Форт Солис, мы обнаруживаем последовательные фрагменты истории, и ход истории формируется нашими действиями и решениями. В игре нет недостатка и в адреналиновых сценах — титульный аванпост вовсе не заброшен, отчего пребывание там быстро превращается для Джека в настоящую борьбу за выживание.

Fort Solis выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam 22 августа.