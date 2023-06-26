Разработчик Fort Solis о потенциальном выпуске на Xbox: "Мы будем продолжать исследовать платформы для будущих релизов" ©

С момента своего появления в прошлом году научно-фантастический повествовательный триллер Fort Solis от Fallen Leaf и Black Drakkar Games, попал в поле зрения многих людей, и хотя не похоже, что игра будет доступна на всех платформах сразу после запуска, ее разработчики стремятся к тому, чтобы в конечном итоге она вышла на как можно большем количестве платформ.



При анонсе Fort Solis было подтверждено, что игра выйдет только на ПК, а в начале этого года была подтверждена версия для PS5 (за которой вскоре последовал анонс для Mac). В недавнем интервью директор игры Джеймс Тинсдейл также сообщил, что, хотя версия для Xbox еще не анонсирована, разработчики хотели бы представить игру "любой аудитории".

"Мы всегда стремимся выпустить Fort Solis для любой аудитории", - сказал Тинсдейл, отвечая на вопрос о потенциальной версии для Xbox. "Недавно мы объявили, что игра выйдет на Mac, и мы будем продолжать работать с внешними партнерами, чтобы изучить возможности и платформы для будущих релизов".





Fort Solis выйдет на рынок этим летом, но конкретная дата релиза пока не объявлена.