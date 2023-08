Состоялся релиз Fort Solis с Троем Бейкером

В турецком PS Store игра получила приятную цену в 549 лир. Подписчикам PS Plus Deluxe доступна часовая демо-версия. Также игра получила русские субтитры. Продолжительность игры составляет около 4 часов.



Проект является научно-фантастическим хоррором — он рассказывает об инженере по имени Джек Лири — однажды он отправляется на изолированную шахтёрскую базу, которая находится на Марсе. Прибыв на неё, он понимает, что с её сотрудниками произошло что-то страшное.



Главные роли исполнили Роджер Кларк (озвучил Артура Моргана в Red Dead Redemption 2),Трой Бэйкер (озвучил Джоэла Миллера во франшизе The Last of Us и Хиггса Монагана в Death Stranding) и Джулия Браун («Шетланд», «Основание»).