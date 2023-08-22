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Fort Solis 22.08.2023
6.9 80 оценок

Состоялся релиз Fort Solis с Троем Бейкером

Solstice
Новости

В турецком PS Store игра получила приятную цену в 549 лир. Подписчикам PS Plus Deluxe доступна часовая демо-версия. Также игра получила русские субтитры. Продолжительность игры составляет около 4 часов.

Проект является научно-фантастическим хоррором — он рассказывает об инженере по имени Джек Лири — однажды он отправляется на изолированную шахтёрскую базу, которая находится на Марсе. Прибыв на неё, он понимает, что с её сотрудниками произошло что-то страшное.

Главные роли исполнили Роджер Кларк (озвучил Артура Моргана в Red Dead Redemption 2),Трой Бэйкер (озвучил Джоэла Миллера во франшизе The Last of Us и Хиггса Монагана в Death Stranding) и Джулия Браун («Шетланд», «Основание»).

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Metaloziz

я расстроился, что спустя час игры нет на торренте - во пиратство разбаловало меня

3
Владимир Митин

ужо есть

0
Rey Harley

Ходить по заброшенной базе и ссаться от каждого шороха? Почему бы и нет

3
Kindbad

👍😂

0
luVol

Игра на 4 часа?

0
tvorog8088

Можно попробовать, бродилки я люблю.

0
Dexter Stockman

Интеремсно?

-1