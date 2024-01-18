Apple потребовала компенсацию в 73 млн долларов у Epic Games после суда

Компания Epic Games может выплатить корпорации Apple компенсацию по итогам разбирательства, длящегося с 2020 года. Информация об этом с документами оказалась в социальных сетях.
Apple хочет получить от EG более 73 млн долларов за все судебные издержки. Сумма может возрасти, так как корпорация всё ещё продолжает подсчёт затраченных средств. При этом EG удалось выиграть лишь по 1 из 10 пунктов, потому Apple простила часть от 81 млн долларов разработчикам Fortnite.
Кроме уже известной суммы, Epic Games выплатит компенсацию за нарушение правил магазина App Store. Разбирательство по этому делу пройдёт 5 марта. Напомним, 17 января Верховный суд США отказал без оглашения причин в апелляции компаниям Apple и Epic Games.
теперь будет еще больше судов так-как они не захотят платить