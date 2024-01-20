Британская армия рекламирует службу через Fortnite - геймеры недовольны

Официальный аккаунт британской армии в соцсети X (бывшая Twitter) прорекламировал любительскую карту Operation: Belong в Fortnite. Она создана при помощи творческого режима игры и представляет собой полосу препятствий. Стрим с состязанием двух команд проведут 24 января 2024 года.
Комментаторы выразили недовольство этим шагом. Пользователи думают, что таким образом военные пытаются вербовать геймеров на службу в рядах вооруженных сил. Как отметили некоторые игроки, правила Fortnite это напрямую запрещают.
По информации портала The Gamer, официальный аккаунт армии Великобритании скрывает часть гневных комментариев, в которых военных критикуют за преступления, кровопролитие, за попытку вербовать детей — большую долю аудитории игры. Epic Games пока не прокомментировала ситуацию: неизвестно даже, знала ли компания о подобной затее британской армии.
Fortnite постоянно ставит рекорды по количеству одновременно играющих в нее пользователей. Последний раз такое случалось в начале декабря, когда в королевской битве прошел небольшой концерт рэпера Эминема.
Отряд детсадовцев, чвк ясли)))))