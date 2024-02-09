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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 816 оценок

Epic Games представила тизер-трейлер кроссовера Fortnite с Черепашками-ниндзя

butcher69
Новости

Кроссовер Fortnite x TMNT стал доступен, и Epic Games сочла нужным отметить это событие кинематографическим роликом с участием культовых Черепашек-ниндзя.

В рамках кроссовера игроки смогут снова приобрести персонажей и набор с их вещами, куда войдёт, например, оружие героев. В Fortnite также добавят облики Шреддера и учителя Сплинтера.

Как мы знаем, Fortnite вернется на iOS в Европе в 2024 году благодаря новым правилам для магазинов сторонних разработчиков, которые будут введены Apple, что позволит королевской битве снова появиться на iPhone и iPad.

-3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Solstice
Кроссовер Fortnite x TMNT стал доступен

Не правда. Еще нужно ждать.

-1
Дворф

черепахи были уже не?

-1
Олег Дудин

Черепахи выглядят неплохо. Но это будут просто скины же?

-2
кум кумич

Скины черепах уже давно добавили. А это будет ивен, где добавят в игру их способности и Шредера со Сплинтером

0
Олег Дудин кум кумич

Надеюсь, будет интересно.

0
Генерал Говард

Когда будет кроссовер с Джокером из Флориды или Олегом Монголом? Или кого там еще в фортнайте нету?

-2
sergeu78

На самом деле в природе черепахи самые медленные животные

-3
-zotik-

Только могут спринтануть на 60км в час

2
sergeu78 -zotik-

в воде что ли

0
-zotik- sergeu78

В воде больше сотни

3
sergeu78 -zotik-

не знал

0
-zotik- sergeu78

Не все. Есть вид, которые бегают как флеш. А плавают все морские быстро

3