Epic Games представила тизер-трейлер кроссовера Fortnite с Черепашками-ниндзя

Кроссовер Fortnite x TMNT стал доступен, и Epic Games сочла нужным отметить это событие кинематографическим роликом с участием культовых Черепашек-ниндзя.
В рамках кроссовера игроки смогут снова приобрести персонажей и набор с их вещами, куда войдёт, например, оружие героев. В Fortnite также добавят облики Шреддера и учителя Сплинтера.
Как мы знаем, Fortnite вернется на iOS в Европе в 2024 году благодаря новым правилам для магазинов сторонних разработчиков, которые будут введены Apple, что позволит королевской битве снова появиться на iPhone и iPad.
Не правда. Еще нужно ждать.
черепахи были уже не?
Черепахи выглядят неплохо. Но это будут просто скины же?
Скины черепах уже давно добавили. А это будет ивен, где добавят в игру их способности и Шредера со Сплинтером
Надеюсь, будет интересно.
Когда будет кроссовер с Джокером из Флориды или Олегом Монголом? Или кого там еще в фортнайте нету?
На самом деле в природе черепахи самые медленные животные
Только могут спринтануть на 60км в час
в воде что ли
В воде больше сотни
не знал
Не все. Есть вид, которые бегают как флеш. А плавают все морские быстро