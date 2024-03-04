Epic Games тизерит следующий сезон Fortnite с огромным ящиком Пандоры

Компания Epic Games тизерит скорый выход следующего сезона в популярной игре Fortnite. Поклонники ждут 5-й главы 2-го сезона, который стартует уже через несколько дней, 9 марта, и, как обычно, следующий сезон анонсируется в игре.
На текущей карте появилась титаническая рука, держащая массивный закованный ящик Пандоры, которая предлагает игрокам расстрелять ящик. Разумеется, поскольку Fortnite - игра, в основном ориентированная на стрельбу, игроки легко согласились с такими условиями.
Когда ящик достаточно поврежден, он срывается с цепи и открывается, открывая столб бушующего пламени. Эту сцену вы можете увидеть ниже.
Истинный смысл чая еще предстоит выяснить, но до полного раскрытия нового сезона и его содержимого осталось недолго.
В настоящее время Fortnite доступна практически для всех платформ. Недавно Epic Games заявила о намерении превратить игру в полноценную метавселенную, предлагающую разнообразные возможности.