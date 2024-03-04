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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 829 оценок

Epic Games тизерит следующий сезон Fortnite с огромным ящиком Пандоры

butcher69
Новости

Компания Epic Games тизерит скорый выход следующего сезона в популярной игре Fortnite. Поклонники ждут 5-й главы 2-го сезона, который стартует уже через несколько дней, 9 марта, и, как обычно, следующий сезон анонсируется в игре.

На текущей карте появилась титаническая рука, держащая массивный закованный ящик Пандоры, которая предлагает игрокам расстрелять ящик. Разумеется, поскольку Fortnite - игра, в основном ориентированная на стрельбу, игроки легко согласились с такими условиями.

Когда ящик достаточно поврежден, он срывается с цепи и открывается, открывая столб бушующего пламени. Эту сцену вы можете увидеть ниже.

Истинный смысл чая еще предстоит выяснить, но до полного раскрытия нового сезона и его содержимого осталось недолго.

В настоящее время Fortnite доступна практически для всех платформ. Недавно Epic Games заявила о намерении превратить игру в полноценную метавселенную, предлагающую разнообразные возможности.

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