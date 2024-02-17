Final Fantasy 7, Фантастическая четверка, He-Man, DMC и многое другое может появится в Fortnite

До конца сезона осталось чуть меньше месяца. Большинство игроков уже давно закрыли свой боевой пропуск и ждут хоть каких-нибудь новостей о следующем сезоне. О самом сезоне новостей пока мало (их практически нет), но зато у нас есть информация о будущих коллаборациях.
В последнее время новости по Fortnite публиковали XboxEra, которые в своих подкастах рассказывают о всяких крышесносных коллабах. И дабы не рассказывать о каждой из них по отдельности, ниже представим список возможных будущих коллабораций с фортнайтом:
- Final Fantasy 7 Remake
- Фантастическая четверка
- One Piece
- He-Man & Skeletor
- Devil May Cry
- Доктор Осьминог (Человек-паук)
- Миротворец (DC)
- Робин (DC)
- Магнето, Циклоп, Колосс (Люди Икс)
- Avatar
Ну, очередными супергероями из вселенной DC и Marvel нас сложно удивить, а вот Final Fantasy и DMC звучит интересно. Каких персонажей добавят из этих игр догадаться несложно, но увидеть их в мире фортнайта будет забавно.
дмс жду больше всего