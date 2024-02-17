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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 822 оценки

Final Fantasy 7, Фантастическая четверка, He-Man, DMC и многое другое может появится в Fortnite

Solstice
Новости

До конца сезона осталось чуть меньше месяца. Большинство игроков уже давно закрыли свой боевой пропуск и ждут хоть каких-нибудь новостей о следующем сезоне. О самом сезоне новостей пока мало (их практически нет), но зато у нас есть информация о будущих коллаборациях.

В последнее время новости по Fortnite публиковали XboxEra, которые в своих подкастах рассказывают о всяких крышесносных коллабах. И дабы не рассказывать о каждой из них по отдельности, ниже представим список возможных будущих коллабораций с фортнайтом:

  • Final Fantasy 7 Remake
  • Фантастическая четверка
  • One Piece
  • He-Man & Skeletor
  • Devil May Cry
  • Доктор Осьминог (Человек-паук)
  • Миротворец (DC)
  • Робин (DC)
  • Магнето, Циклоп, Колосс (Люди Икс)
  • Avatar

Ну, очередными супергероями из вселенной DC и Marvel нас сложно удивить, а вот Final Fantasy и DMC звучит интересно. Каких персонажей добавят из этих игр догадаться несложно, но увидеть их в мире фортнайта будет забавно.

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