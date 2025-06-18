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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 999 оценок

Fortnite Festival: Новый сезон с Бруно Марсом и эксклюзивами

Solstice Solstice

С 18 июня в Fortnite Festival стартует девятый сезон, главным гостем которого станет Бруно Марс. Игроков ждет обновленная Главная сцена, новый музыкальный пропуск и эксклюзивные предметы.

В наборе «Мировое турне» вы найдете:

  • Экипировку Bruno-путешественника и стиль Bruninho;
  • Украшение на спину «Коллекция Bruno Mars»;
  • Воздушный след «Летящие ноты»;
  • Эмоцию Bonde do Brunão;
  • Джем-трек Bonde do Brunão;
  • Брелок-клавитару;
  • Мировую бас-гитару.

Владельцы музыкального пропуска получат:

  • Экипировку Bruno (Die With A Smile) (также доступна подписчикам «Отряда Fortnite»);
  • Украшение на спину «Револьверы мечтателя»;
  • Гитару «Выход на бис»;
  • Ударные «Ритм сердец».

В магазине также появятся джем-треки:

  • Bruno Mars — Bonde Do Brunão;
  • Lady Gaga, Bruno Mars — Die With A Smile;
  • ROSÉ, Bruno Mars — APT.

Ранее хедлайнером фестиваля была Сабрина Карпентер.

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