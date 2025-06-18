Fortnite Festival: Новый сезон с Бруно Марсом и эксклюзивами

С 18 июня в Fortnite Festival стартует девятый сезон, главным гостем которого станет Бруно Марс. Игроков ждет обновленная Главная сцена, новый музыкальный пропуск и эксклюзивные предметы.
В наборе «Мировое турне» вы найдете:
- Экипировку Bruno-путешественника и стиль Bruninho;
- Украшение на спину «Коллекция Bruno Mars»;
- Воздушный след «Летящие ноты»;
- Эмоцию Bonde do Brunão;
- Джем-трек Bonde do Brunão;
- Брелок-клавитару;
- Мировую бас-гитару.
Владельцы музыкального пропуска получат:
- Экипировку Bruno (Die With A Smile) (также доступна подписчикам «Отряда Fortnite»);
- Украшение на спину «Револьверы мечтателя»;
- Гитару «Выход на бис»;
- Ударные «Ритм сердец».
В магазине также появятся джем-треки:
- Bruno Mars — Bonde Do Brunão;
- Lady Gaga, Bruno Mars — Die With A Smile;
- ROSÉ, Bruno Mars — APT.
Ранее хедлайнером фестиваля была Сабрина Карпентер.