Fortnite может получить масштабную коллаборацию со вселенной "Гарри Поттера"

Появились слухи о возможной коллаборации Fortnite с «Гарри Поттером»

По информации инсайдеров, в Fortnite готовится крупная коллаборация со вселенной “Гарри Поттера”. Слухи указывают, что сотрудничество может стартовать в седьмой главе игры, релиз которой ожидается в начале декабря.

Источник утечки — надёжный аккаунт FortniteLeaks, который поделился информацией через сообщество Discord. Подробности о сотрундичестве пока ограничены: неизвестно, войдёт ли тематический контент в боевой пропуск или будет доступен в магазине предметов. В игре могут появиться скины героев поттерианы, включая Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, а также предметы косметики и даже эмоции.

Выбор момента для сотрудничества выглядит логичным: в разработке находится новый сериал о “Гарри Поттере” с обновлённым актерским составом, премьера которого запланирована на 2027 год. Для Epic Games и Warner Bros. это отличная возможность объединить усилия и привлечь внимание аудитории к обеим франшизам. Пользователи отметили, что Fortnite — прежде всего коммерческий проект, который уже не раз сотрудничал с крупными брендами и франшизами.