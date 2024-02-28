Fortnite получит сразу две новые LEGO игры, одна из которых будет про пиратов

Бесплатная песочница Fortnite в конце прошлого года обзавелась отдельным LEGO-режимом, где игроки могли строить и выживать в удивительном мире конструктора. Этот режим игры получился на удивление богатым на возможности для игроков и завоевал огромную популярность даже за пределами сообщества Fortnite. Похоже, разработчики из Epic Games осознают потенциал этого направления и будут его расширять новыми проектами. Уже сегодня в Fortnite будут добавлены две новые игры из линейки LEGO, каждая из которых соответствует определенному игровому жанру.
В Epic Games представили LEGO Raft Survival и LEGO Obby Fun. Первая вдохновлена пиратской тематикой, а вторая объединяет в себе множество разных линеек оригинального конструктора.
В LEGO Raft Survival игрокам предстоит дрейфовать на самодельном плоту в океане. При этом нужно будет избегать обстрела с корабля самого известного пирата — Черной Бороды. Вам нужно будет собирать древесину и сокровища, чтобы строить новые секции плота и дать отпор злобному пирату.
LEGO Obby Fun описывается как "первая официальная LEGO-тематическая полоса препятствий в Fortnite". Это полноценный платформер с видом от третьего лица, действия которого разворачиваются высоко над облаками. Игра случайным образом запускает игроков на участок плавучих платформ, вдохновленных различными темами LEGO. Среди них, в частности, LEGO Friends, LEGO City, LEGO NINJAGO и LEGO DREAMZZ.
Представляю лицо юбиков,у них и так с калл оф бонс огромные проблемы и все надежды только на то,что новыми обновами смогут кого привлечь,а тут ещё и форточка с лего в тот-же жанр лезет.
Просто шикарно, я доволен! )))))