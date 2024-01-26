Fortnite выйдет на iOS в этом году в Европе

Epic Games объявила, что Fortnite вернется на устройства под управлением iOS. Выйдя на социальную медиаплатформу X (формально Twitter), студия сообщила, что Fortnite будет доступна на iOS через Epic Games Store в течении этого года. Однако это произойдет только для пользователей iOS в ЕС.
Для сравнения: Fortnite была удалена из App Store для iOS и macOS еще в 2020 году. Это произошло из-за того, что Epic Games сознательно нарушила правила App Store, добавив в iOS-версию Fortnite альтернативные варианты оплаты, которые обходили собственную платежную систему Apple.
Хотя Fortnite по-прежнему не будет доступна в App Store, новая политика Apple, позволяющая другим магазинам быть доступными на iOS-устройствах, позволит Epic Games перенести Epic Games Store на платформу. Благодаря собственному магазину Epic сможет разрешить загрузку Fortnite на iOS-устройства спустя более 3 лет.
Что касается того, появится ли Fortnite в App Store, то еще в сентябре 2021 года Apple сообщила Epic, что не допустит игру в свой магазин, пока не будут рассмотрены все судебные апелляции, что может занять целых пять лет.