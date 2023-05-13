Компания Epic Games сообщила о скором появлении в Fortnite полноценной рейтинговой игры ©

Официальный аккаунт Fortnite в Twitter опубликовал небольшое видео с изображением восьми различных эмблем, которые скоро появятся в рейтинговой игре Fortnite.

Пока не совсем ясно, когда появится рейтинговый режим в Fortnite, но, судя по анонсу, она станет частью четвертой главы третьего сезона Fortnite. Ожидается, что четвертая глава третьего сезона начнется в начале июня.

В декабре 2019 года Epic Games сообщила, что с момента выхода Fortnite заработала 9 миллиардов долларов. В 2021 году Epic Games сообщила, что только в 2021 году игра принесла $5,8 млрд.

Ранее в этом месяце Международный олимпийский комитет сообщил, что олимпийский турнир по Fortnite скоро займет центральное место на Олимпийской серии киберспорта 2023, которая пройдет в Сингапуре с 22 по 25 июня. Однако вместо того, чтобы сражаться друг с другом, участники будут участвовать в серии испытаний по прицеливанию в мишени, которые призваны "наилучшим образом отразить спортивные соревнования по стрельбе". Соревнования пройдут на недавно созданной карте под названием Остров Международной федерации стрелкового спорта.