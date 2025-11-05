Сезон с "Симпсонами" в Fortnite привлек рекордное число игроков

Как объявила Epic Games, новый сезон-кроссовер с мультсериалом «Симпсоны» привлек в королевскую битву Fortnite рекордное количество «новых и вернувшихся игроков с прошлого праздничного сезона». Коллаборация стала доступна 1 ноября 2025-го.

Точное число геймеров, которые пришли ради нового тематического контента, не раскрыли. Если верить данным Fortnite.gg, в день запуска количество одновременных игроков превысило 2,6 млн.

Это самое большое значение за месяц, но не максимальное. До рекорда пикового онлайна далеко — в 2024-м он составил 14 млн пользователей.

Коллаборация с «Симпсонами» привнесла в королевскую битву локацию «Спрингфилдский остров», а также тематический боевой пропуск с особыми наградами. Сезон продлится месяц — до 29 ноября.