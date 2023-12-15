СТРИМ: Lego Fortnite - взрослые дяди играют в кубики

Да, вы находитесь именно в этой искаженной версии реальности. Но где, как не в игре косвенно относящейся к серии Lego, лечить душевные раны полученные после The Day Before? Вот и нам эта идея показалась не такой уж и плохой.
*плеер с трансляцией появится после ее начала*
Неумолимо приближается Новый год, так что разговоров и обсуждений на эту тему не избежать. Ну а на фоне будем разбираться в Lego Fortnite и искать причины взрывной популярности режима, которая затмила королевскую битву.
Обсуждать предстоящие праздники и немного впадать в детство будут GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 17:00 по мск!