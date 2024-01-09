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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 788 оценок

Стример разбил свой компьютер из-за проигрыша в Fortnite на 30 000 долларов

Solstice
Новости

Довольно известный в узких кругах стример Кай Сенат разнес свой компьютер после проигрыша в фортнайте. Да, проигрывать никто из нас не любит, особенно если на кон поставлены 30 000 долларов.

Кай относится к такому виду стримеров, которые любят веселить зрителей, поэтому он решил провести небольшое соревнование со своим коллегой из AMP под ником Agent 00. Эти двое не на шутку разошлись в Call of Duty и Fortnite, а когда Агент предложил поднять ставки, их битва вышла на новый уровень. Зрители с неподдельным интересом наблюдали за их схваткой, на кону которой стояли 30 000 долларов.

А началось все с того, что Агенту было предложено поучаствовать в нескольких матчах Call of Duty с условием, что при победе он сможет целую неделю стримить из комнаты Кая. Но по мере того, как их соревнование набирало обороты, стримеры согласились на денежную ставку в размере 30 000 долларов, которая включала три раунда сражений Call of Duty и бой 1 на 1 в Fortnite. Кай приложил все усилия, чтобы сравняться по опыту с Агентом, но в конечном итоге потерпел неудачу.

Проиграв, Кай Сенат начал пинать и ломать всю свою игровую сборку. Почти сразу же после произошедшего Агент поделился со зрителями кадрами с места трагедии. Но все оказалось не настолько трагично, как все этого ожидали, пострадала лишь клавиатура и штатив, ну, и гордость Кая.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Alex Row

Наглядная демонстрация отношения стримеров к деньгам- вряд ли бы он так отреагировал, работай он на условной стройке.

9
Борис Потапов

Работяги бы изначально на 30к зелёных бы не играли )0)

1
cuckold

Обезьяна на ветку прыгнула.

8
agula98

да ради хайпа он его разбил он с этого ролика в 10 раз больше получит

6
VLADISLAV_RE4

Фанат Резидента и стример @4de разбил свой старый монитор на стриме, из-за того что он в игре Секретные материалы на харде не смог пройти босса. И что? В мире полно подобных случаев было, есть и будет. И это ещё не самое страшное и не самое худшее, что может быть.

2
Alamut95
разбил свой компьютер
пострадала лишь клавиатура и штатив

Давно всего лишь клавиатура и штатив начали считаться компьютером?

2
Real Slim Shady

Почему они не на плантации?

1
hatenemy

Сбежали

0
PastoralUpton

Не дурак разбил самое дешёвое , да и на этом лайков заработает

1
Lvinomord

Ну прыгнул человек на стол.... это разбил комп?) Есть там и позлее пацаны)

Спойлер
0
SharpAelinor

В обще пох на этих фриков🤦‍♂️

0
Omnia Smirnow

Тупой макакич!

0
Siriy

Е-е-е, бой!

0
0ncnjqybr

Сказочный долбоеб.

0
Sigaretro

Лучше бы разбил свою голову, которая только портит на планете генофонд и кислород.

0