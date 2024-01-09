Стример разбил свой компьютер из-за проигрыша в Fortnite на 30 000 долларов

Довольно известный в узких кругах стример Кай Сенат разнес свой компьютер после проигрыша в фортнайте. Да, проигрывать никто из нас не любит, особенно если на кон поставлены 30 000 долларов.
Кай относится к такому виду стримеров, которые любят веселить зрителей, поэтому он решил провести небольшое соревнование со своим коллегой из AMP под ником Agent 00. Эти двое не на шутку разошлись в Call of Duty и Fortnite, а когда Агент предложил поднять ставки, их битва вышла на новый уровень. Зрители с неподдельным интересом наблюдали за их схваткой, на кону которой стояли 30 000 долларов.
А началось все с того, что Агенту было предложено поучаствовать в нескольких матчах Call of Duty с условием, что при победе он сможет целую неделю стримить из комнаты Кая. Но по мере того, как их соревнование набирало обороты, стримеры согласились на денежную ставку в размере 30 000 долларов, которая включала три раунда сражений Call of Duty и бой 1 на 1 в Fortnite. Кай приложил все усилия, чтобы сравняться по опыту с Агентом, но в конечном итоге потерпел неудачу.
Проиграв, Кай Сенат начал пинать и ломать всю свою игровую сборку. Почти сразу же после произошедшего Агент поделился со зрителями кадрами с места трагедии. Но все оказалось не настолько трагично, как все этого ожидали, пострадала лишь клавиатура и штатив, ну, и гордость Кая.
Наглядная демонстрация отношения стримеров к деньгам- вряд ли бы он так отреагировал, работай он на условной стройке.
Работяги бы изначально на 30к зелёных бы не играли )0)
Обезьяна на ветку прыгнула.
да ради хайпа он его разбил он с этого ролика в 10 раз больше получит
Фанат Резидента и стример @4de разбил свой старый монитор на стриме, из-за того что он в игре Секретные материалы на харде не смог пройти босса. И что? В мире полно подобных случаев было, есть и будет. И это ещё не самое страшное и не самое худшее, что может быть.
Давно всего лишь клавиатура и штатив начали считаться компьютером?
Почему они не на плантации?
Сбежали
Не дурак разбил самое дешёвое , да и на этом лайков заработает
Ну прыгнул человек на стол.... это разбил комп?) Есть там и позлее пацаны)
В обще пох на этих фриков🤦♂️
Тупой макакич!
Е-е-е, бой!
Сказочный долбоеб.
Лучше бы разбил свою голову, которая только портит на планете генофонд и кислород.