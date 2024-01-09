Стример разбил свой компьютер из-за проигрыша в Fortnite на 30 000 долларов

Довольно известный в узких кругах стример Кай Сенат разнес свой компьютер после проигрыша в фортнайте. Да, проигрывать никто из нас не любит, особенно если на кон поставлены 30 000 долларов.

Кай относится к такому виду стримеров, которые любят веселить зрителей, поэтому он решил провести небольшое соревнование со своим коллегой из AMP под ником Agent 00. Эти двое не на шутку разошлись в Call of Duty и Fortnite, а когда Агент предложил поднять ставки, их битва вышла на новый уровень. Зрители с неподдельным интересом наблюдали за их схваткой, на кону которой стояли 30 000 долларов.

А началось все с того, что Агенту было предложено поучаствовать в нескольких матчах Call of Duty с условием, что при победе он сможет целую неделю стримить из комнаты Кая. Но по мере того, как их соревнование набирало обороты, стримеры согласились на денежную ставку в размере 30 000 долларов, которая включала три раунда сражений Call of Duty и бой 1 на 1 в Fortnite. Кай приложил все усилия, чтобы сравняться по опыту с Агентом, но в конечном итоге потерпел неудачу.

Проиграв, Кай Сенат начал пинать и ломать всю свою игровую сборку. Почти сразу же после произошедшего Агент поделился со зрителями кадрами с места трагедии. Но все оказалось не настолько трагично, как все этого ожидали, пострадала лишь клавиатура и штатив, ну, и гордость Кая.