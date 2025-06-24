Трейлер коллаборации Fortnite и сериала "Игра в кальмара"

Разработчики Fortnite опубликовали очередной тизер-трейлер в честь скорого запуска коллаборации с популярным южнокорейским телесериалом - "Игра в кальмара".

Кроме появления тематических скинов, скорее всего, станут доступны и новые задания для прокачки боевого пропуска. Событие начнется уже на этой неделе - 27 июня.

Менеджер Игр ☐ усердно трудится за компьютером, стремясь к блестящей королевской победе в «Перезарядке»... Играйте на карте «Арена „Кальмар”», разработанную по мотивам хита от Netflix, начиная с 27 июня. Не забудьте также заглянуть в магазин и посмотреть на новые косметические предметы в стиле сериала!

Кроме того, разработчики запустят очередную раздачу наград Twitch-Drops за просмотр трансляций на популярной стриминговой площадке Twitch.