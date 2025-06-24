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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 1 005 оценок

Трейлер коллаборации Fortnite и сериала "Игра в кальмара"

Solstice Solstice

Разработчики Fortnite опубликовали очередной тизер-трейлер в честь скорого запуска коллаборации с популярным южнокорейским телесериалом - "Игра в кальмара".

Кроме появления тематических скинов, скорее всего, станут доступны и новые задания для прокачки боевого пропуска. Событие начнется уже на этой неделе - 27 июня.

Менеджер Игр ☐ усердно трудится за компьютером, стремясь к блестящей королевской победе в «Перезарядке»... Играйте на карте «Арена „Кальмар”», разработанную по мотивам хита от Netflix, начиная с 27 июня. Не забудьте также заглянуть в магазин и посмотреть на новые косметические предметы в стиле сериала!

Кроме того, разработчики запустят очередную раздачу наград Twitch-Drops за просмотр трансляций на популярной стриминговой площадке Twitch.

  • 30 минут просмотра - Эмблема для флага "Игры";
  • 1 час просмотра - Граффити "Проигравшему обнимашки";
  • Полтора часа просмотра - Граффити "Надзиратели";
  • Два часа просмотра - Эмодзи "Хитрый конверт".
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