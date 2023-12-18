В Fortnite может появиться Fall Guys как отдельный игровой режим

По информации журнала Highlights Epic Games рассматривает возможность добавления в Fortnite игрового режима Fall Guys.
На данный момент разработчики Fortnite не подтвердили эту информацию, но, согласно HYPEX, она будет представлена только в следующем году. Fall Guys является таким же эксклюзивом Epic Games как и Rocket League, которую недавно добавили в Fortnite.
Успех новых режимов превзошел все ожидания и привлек огромное количество игроков. Поэтому Fall Guys скорее всего появится в Fortnite.
Fall Guys – игра в жанрах королевской битвы, платформера и аркадной игры. В одном матче принимают участие до 40 игроков. Каждая партия разбита на несколько раундов. В каждом раунде игроки в ходе участия в мини-играх выполняют определённую задачу, при этом часть игроков, которые не смогли это сделать выбывает.
Epic Games заявила, что недавно добавленные режимы будут являться основными и обновляться новым контентом.