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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 773 оценки

В Fortnite может появиться Fall Guys как отдельный игровой режим

Simple Jack
Новости

По информации журнала Highlights Epic Games рассматривает возможность добавления в Fortnite игрового режима Fall Guys.

На данный момент разработчики Fortnite не подтвердили эту информацию, но, согласно HYPEX, она будет представлена только в следующем году. Fall Guys является таким же эксклюзивом Epic Games как и Rocket League, которую недавно добавили в Fortnite.

Успех новых режимов превзошел все ожидания и привлек огромное количество игроков. Поэтому Fall Guys скорее всего появится в Fortnite.

Fall Guys – игра в жанрах королевской битвы, платформера и аркадной игры. В одном матче принимают участие до 40 игроков. Каждая партия разбита на несколько раундов. В каждом раунде игроки в ходе участия в мини-играх выполняют определённую задачу, при этом часть игроков, которые не смогли это сделать выбывает.

Epic Games заявила, что недавно добавленные режимы будут являться основными и обновляться новым контентом.

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