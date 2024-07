В Fortnite может пройти коллаборация с Life is Strange

В Fortnite насчитывается почти 2000 скинов, из которых лишь 200 относятся к скинам коллабораций (10% от общего числа). Хотя казалось, что их как минимум раза в 2 больше, но нет. Просто мы слышим и видим их гораздо чаще, чем оригинальные скины, что тихонько добавляются и удаляются из магазина предметов.

Так, возможно, в скором времени в преддверии выхода новый игры “Life Is Strange: Double Exposure” в фортнайте может появиться скин главной героини. Ничто не предвещало, но Deck Nine Games, разработчик серии Life Is Strange, оказался заинтересован в сотрудничестве с фортнайтом.

Под постом с концептом скина Макс Колфилд он ответил: “Где высаживаемся?”

Очередная игра серии “Life Is Strange” должна выйти в конце октября. В то же время празднуется Хэллоуин, фортнайт Кошмары, и начинает пахнуть сезоном OG по второй главе, а ведь еще скинам по FNAF когда-то нужно выйти. Поэтому сложно делать какие-то выводы, и пока это все находится на стадии слухов.