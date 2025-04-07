Goat Simulator 3 обзавелась новым крупным обновлением

Goat Simulator 3 от студии Coffee Stain North обзавелась новым крупным обновлением под названием Gifts from the Rifts. Как и прежде, разработчики не изменяют себе: игра остаётся безумной, непредсказуемой и очень весёлой.

Свежий патч уже доступен на всех платформах и приносит с собой 27 новых предметов экипировки, одно секретное улучшение, два новых события в локации Сан-Ангора, а также новую козу — Plushie Pilgor. Её уникальная способность — превращать всё, к чему она прикасается, в игрушки, что делает хаос ещё более... мягким и пушистым.