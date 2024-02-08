В Fortnite может состоятся коллаборация с Могучими Рейнджерами

Могучие Рейнджеры кажутся пережитком прошлого, а большая часть игроков в Fortnite о них даже никогда не слышала. Рейнджеры вышли в эфир в далеком 1993 году, где небольшая команда разноцветных бойцов давала отпор местным злодеям. В свое время они были крайне популярны, всюду были игрушки с персонажами и другой мерч. А в какой-то момент у них даже была коллаборация с Черапашками-ниндзя.
Сейчас, конечно, остались фанаты Могучих Рейнджеров, но их не так много. Даже недавний фильм, вышедший в 2023 году, не прибавил рейнджерам популярности и получил довольно низкую оценку в 5,7 из 10. Коллаборацию с Могучими Рейнджера подтвердил Ник Бейкер из XboxEra в одном из подкастов. По его словам, Epic Games уже вовсю работают над этим, и рейнджеры могут появиться в ближайшее время.
“Ближайшее время” – понятие растяжимое, поэтому не стоит ждать Могучих Рейнджеров уже на следующей неделе. Добавлять их в сезон с Древнегреческой тематикой тоже спорно, но мы и не такое видели. Очевидно, что нам добавят кучу скинов с различными рейнджерами и, возможно, с некоторыми злодеями.
Сериал детства, обожал его! Помню ещё фанаты выпустили короткое видео, мечтал чтобы когда-то сделали фильм и о, чудо, и он появился! А сейчас ещё и в любимой игре коллаба. Что может быть лучше?
PPPPPP POWER RANGERS!!!!!