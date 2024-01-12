В Fortnite появится очередной режим с открытым миром

Когда-то фортнайт был лишь неприметной игрой про строительство и зомби. Он мог таким и остаться, если бы ажиотаж вокруг жанра королевской битвы не сделал из фортнайта то, что миллионы игроков так полюбили. Прошло уже несколько лет, а фортнайт до сих пор остается лидером среди других игр своего жанра. Но в прошлом году разработчики решили расширить границы геймплея, добавив несколько совершенно новых режимов.

Так, в фортнайте теперь можно не только сражаться за королевскую победу и оборонять базу от нашествия зомби. Вы также сможете показать свои навыки выживания в LEGO Fortnite, почувствовать себя гонщиком в Rocket Racing и отточить чувство ритма в Festival. И это не считая сотни тысяч карт творческого режима со своими мини-играми и уникальным геймплеем. Разработчики собрали в фортнайте одни из самых популярных жанров и планируют добавить еще один режим с открытым миром.

Как сообщает датамайнер под ником Egypt_Leaker, в скором времени в фортнайте появится игровой режим с открытым миром под кодовым названием “Арнольд”. В нем игроков ждет приключения в различных биомах, взаимодействие с неигровыми персонажами и исследование динамических локаций. Если все это правда, то нас ждет многое из того, что было в предыдущих сезонах. Будет большая карта с различными биомами, локации будут меняться со временем, а персонажи станут продавать предметы или предлагать помощь. Игрокам предстоит пройти три акта, каждый из которых предлагает свои механики и особенности, а также впечатления от собственного сюжета.

Игроки восприняли эту новость неоднозначно. Многие задались вопросом, почему разработчики одновременно работают над LEGO Fortnite и еще одним режимом с открытым миром. Ведь звучат они практически одинаково. Но без дополнительной информации сложно ответить на данный вопрос. Egypt_Leaker также заявил, что файлы игры указывают на релиз уже в этом сезоне, хотя это крайне маловероятно.