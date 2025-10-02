В Fortnite пройдёт кроссовер с самым популярным мультфильмом этого года

Epic Games анонсировала масштабное событие по фильму "Кейпоп-охотницы на демонов" — хиту Netflix, собравшему свыше 325 млн просмотров и уже получающему синга-лонг-версию, сценическую постановку, лайв-экшен и даже будущее сиквелы. В Fortnite коллаборация стартует 2 октября и продлится до 1 ноября.

Главное, что получат игроки из предстоящего события это переработанный кооперативный режим орд Horde Rush: Demon Rush. Игроки смогут:

экипировать способности в стиле персонажей мультфильма между волнами выживания;

нанимать одного из героев как ИИ-союзника;

сражаться в Battle Royale / Zero Build и Blitz Royale с тематическим лутом: меч Руми (Empowered Sword), золотой пузырь-щит Зои (Golden Bubble Shield), суперострый рамён Миры (X-tra Spicy Ramyeon) и маска телепортов Дерпи.

В магазины также заглянут облики Руми, Миры и Зои, а бренд "Кейпоп-охотницы на демонов" откроют для создателей пользовательских карт — по образцу прошлых кроссоверов Fortnite с «Игрой в кальмара», The Walking Dead и «Черепашками-ниндзя».

Событие укладывается в общий «демонический» курс шестой главы Fortnite и фактически замещает традиционный Fortnitemares в версии Horde Rush. Коллаборация стартует уже сегодня — самое время проверить, как K-Pop и демоны уживаются на «Королевской битве».