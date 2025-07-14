В Fortnite стал доступен скин и задания Супермена

На днях состоялась премьера очередного фильма про Супермена, который и стал причиной появления культового супергероя на острове. Уже сейчас вы можете не только заполучить супергеройский скин, но и полностью вжиться в роль, подобрав особый жетон Супермена.

Для получения скина вам, в первую очередь, необходимо приобрести боевой пропуск или же оформить подписку Отряда фортнайт. А дальше дело за малым – получать опыт. Ведь для получения обычного скина Супермена нужно заработать 12 уровней учетной записи, а для графического стиля – 24 уровня. И это все, на этот раз нет каких-то особых испытаний, только получение уровней.

Супермена можно получить до окончания 3 сезона 6 главы, то есть до 8 августа. У вас будет целый месяц на получение необходимых уровней.