В Fortnite стартовала коллаборация с YOASOBI и "Звездное дитя"

В Fortnite стартовала масштабная коллаборация с популярным вокалоид-дуэтом и мангой «Звездное дитя». В обновлении игрового режима «Фестиваль» были добавлены две новые песни от вокалоид-группы YOASOBI: Into the Night и IDOL.

Фанаты приняли с теплом эту коллаборцию и теперь они не теряют надежду на то, что в Fortnite добавят в игру персонажей из «Звездного дитя». Фанаты уверены, что появление данных героев дополнит атмосферу режима "Фестиваль".