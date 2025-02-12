В Fortnite стартовала коллаборация с YOASOBI и "Звездное дитя"

В Fortnite стартовала масштабная коллаборация с популярным вокалоид-дуэтом и мангой «Звездное дитя». В обновлении игрового режима «Фестиваль» были добавлены две новые песни от вокалоид-группы YOASOBI: Into the Night и IDOL.
Фанаты приняли с теплом эту коллаборцию и теперь они не теряют надежду на то, что в Fortnite добавят в игру персонажей из «Звездного дитя». Фанаты уверены, что появление данных героев дополнит атмосферу режима "Фестиваль".
Ну блевонина 🤢 // Артём Савельев
Угу, все девушки без груди... Надеюсь Трамп и до фортнайта доберется
вот бы он до тебя добрался 😌
12+ игра, какие нафиг сиськи школьникам?
Школьникам сиськи нужны, а ещё матюки и кровище, хватит выращивать соевое поколение!!!