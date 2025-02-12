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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 947 оценок

В Fortnite стартовала коллаборация с YOASOBI и "Звездное дитя"

tamikkq
Новости

В Fortnite стартовала масштабная коллаборация с популярным вокалоид-дуэтом и мангой «Звездное дитя». В обновлении игрового режима «Фестиваль» были добавлены две новые песни от вокалоид-группы YOASOBI: Into the Night и IDOL.

Фанаты приняли с теплом эту коллаборцию и теперь они не теряют надежду на то, что в Fortnite добавят в игру персонажей из «Звездного дитя». Фанаты уверены, что появление данных героев дополнит атмосферу режима "Фестиваль".

-3
6
Комментарии: 6
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Пользователь ВКонтакте

Ну блевонина 🤢 // Артём Савельев

0
Yoshemitsu
-1
Max Rolens

Угу, все девушки без груди... Надеюсь Трамп и до фортнайта доберется

-7
rtnrwv

вот бы он до тебя добрался 😌

1
pilko

12+ игра, какие нафиг сиськи школьникам?

0
Gelyr pilko

Школьникам сиськи нужны, а ещё матюки и кровище, хватит выращивать соевое поколение!!!

1