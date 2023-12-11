В Lego Fortnite играет больше людей, чем в Fortnite

На момент написания статьи количество игроков в Lego Fortnite в пиковые моменты превышало 2,1 миллиона человек, а в основном режиме королевской битвы — чуть более 1 миллиона игроков.
Fortnite начинает превращаться в полноценную комбинированную платформу для игр, по типу Roblox, и две других недавно появившихся игры на платформе Fortnite, Rocket Racing (разработанный компанией Psyonix, приобретенной Epic) и Fornite Festival (разработанный компанией Harmonix, приобретенной Epic), насчитывают чуть менее 800 000 и 600 000 игроков соответственно.
Lego Fortnite - это выживалка и создания предметов. Игроки собирают предметы Lego в мире Fortnite, а затем используют их для создания домов, зданий и других объектов.
И не удивительно - эдакий казуальный выживач для тех, кому Раст и подобные "приближенные к реальности" сурвы слишком хардкорны, выглядящий на пятом анриле просто превосходно, да ещё с отличной оптимизацией, максимально дружелюбный к новичкам- самое то, чтобы с друзьями гамать после уроков. Вот сколько бы форточку не ругали- а для своей ниши это очень качественный продукт. А теперь это будет аналог роблокса на компе- можно сколько угодно хейтить эпиков, но с тем, что они точно знают, что нужно их аудитории - с этим не поспоришь.
ну про козуал - ты натянул конечно, видимо мемов про то что решил отдохнуть от соулсов не видел.
Фортнайт медленно но верно превращается в оазис
А теперь сравните общее количество игроков до и после. Всё выросло в больших масштабах во всех режимах и это круто. Лучшая игра!
естественно - сколько народу всех возрастов дети в массах подтянулись.
кубворлд если бы не схлопнулся и разработка лучше шла бы
lego world был хорош но было тонну - "но"
Форточка вернулась к тому чему изначально должна быть, правда почему-то в виде Лего.