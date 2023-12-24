В LEGO Fortnite может появиться оружие, отсылающее к Half-Life

Фанаты LEGO Fortnite вскоре могут получить в свое распоряжение целый ряд новых видов оружия, если верить утечкам. Информация, которой поделился FNAssist в Twitter, упоминает разные орудия, включая LEGO Stud Gun, описываемое как “полностью автоматическая, гибкая штурмовая винтовка, способная справиться со всеми типами боевых сценариев“. Утечка также упоминает гравитационную пушку, отсылающую к игре Half-Life и классический лук, подробностей о котором пока нет.
Хотя точная дата выхода нового оружия остается неизвестной, просочившиеся изображения позволяют предположить, что игроки LEGO Fortnite могут ожидать расширения арсенала в ближайшем будущем.
сегодня решил попробовать поиграть в это с братьями. Бесконечный крафт всякого затягивает, давно не испытывал такого времяпровождения впустую, но поток времени в этой игре просто исчез.