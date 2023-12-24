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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 778 оценок

В LEGO Fortnite может появиться оружие, отсылающее к Half-Life

Simple Jack
Новости

Фанаты LEGO Fortnite вскоре могут получить в свое распоряжение целый ряд новых видов оружия, если верить утечкам. Информация, которой поделился FNAssist в Twitter, упоминает разные орудия, включая LEGO Stud Gun, описываемое как “полностью автоматическая, гибкая штурмовая винтовка, способная справиться со всеми типами боевых сценариев“. Утечка также упоминает гравитационную пушку, отсылающую к игре Half-Life и классический лук, подробностей о котором пока нет.

Хотя точная дата выхода нового оружия остается неизвестной, просочившиеся изображения позволяют предположить, что игроки LEGO Fortnite могут ожидать расширения арсенала в ближайшем будущем.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
KANSERVATOR

сегодня решил попробовать поиграть в это с братьями. Бесконечный крафт всякого затягивает, давно не испытывал такого времяпровождения впустую, но поток времени в этой игре просто исчез.

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