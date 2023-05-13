Forza Horizon 5 09.11.2021
8.6 1 230 оценок

В Forza Horizon 5 сыграло более 30 миллионов игроков

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butcher69
Новости

Как отметили несколько пользователей в социальных сетях, число игроков в Forza Horizon 5 продолжает расти - аркадная гонка уже привлекла более 30 миллионов игроков.

Это число будет расти и дальше, поскольку Playground Games продолжает развивать игру, а на достижение такого количества игроков Forza Horizon 5 понадобилось чуть более полутора лет с момента релиза.

Релиз Forza Horizon 5 состоялся в ноябре 2021 года для Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и ПК сразу в Game Pass. После выхода игра получила два масштабных дополнения Forza Horizon 5: Hot Wheels и Forza Horizon 5: Rally Adventures.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
kant_7

мне 4-я более понравилась.

2
BoomGoTinko

Единственная нормальная гонка , взломанная с онлайном , еще бы онлайн не маленький был )

1
SleepyGamer

Стоит ее покупать в 2023? Четверка была неплохая, достаточно много наиграл

0
BoomGoTinko

Скачай сначала и поиграй , а там решишь покупать или нет !

0