В Forza Horizon 5 сыграло более 30 миллионов игроков

Как отметили несколько пользователей в социальных сетях, число игроков в Forza Horizon 5 продолжает расти - аркадная гонка уже привлекла более 30 миллионов игроков.
Это число будет расти и дальше, поскольку Playground Games продолжает развивать игру, а на достижение такого количества игроков Forza Horizon 5 понадобилось чуть более полутора лет с момента релиза.
Релиз Forza Horizon 5 состоялся в ноябре 2021 года для Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и ПК сразу в Game Pass. После выхода игра получила два масштабных дополнения Forza Horizon 5: Hot Wheels и Forza Horizon 5: Rally Adventures.
мне 4-я более понравилась.
Единственная нормальная гонка , взломанная с онлайном , еще бы онлайн не маленький был )
Стоит ее покупать в 2023? Четверка была неплохая, достаточно много наиграл
Скачай сначала и поиграй , а там решишь покупать или нет !