Авторы Forza Motorsport представили реальные изменения в спорной "прокачке" автомобилей

После долгих месяцов критики в адрес системы прокачки/развития автомобилей в Forza Motorsport компания Turn 10 наконец-то дала конкретный ответ. В студии сообщили об изменениях, согласно которым мы сможем устанавливать обновленные тюнинговые детали независимо от их уровня. Их можно будет просто купить за внутриигровую валюту. Есть уверенность, что это именно то, чего ждали поклонники марки.

Мы уберем механику заблокированных деталей, чтобы все запчасти для машин были доступны с первого уровня для любого существующего в игре автомобиля. Как только вы добавите машину в свою коллекцию, вы сможете устанавливать на нее апгрейды на любой вкус. Не важно, будет ли это снижение веса, гоночные шины, доработка двигателя или любая другая деталь, доступная для вашего автомобиля, - у вас будет полная свобода в создании машин.

Кроме того, тем, кто не любит "гриндить" за рулем, будет приятно узнать, что CP можно будет купить за кредиты. В настоящее время разработчики тестируют курс из 4 500 кредитов за 500 очков. Это означает, что желающему установить все доступные апгрейды на Volkswagen Golf R 2021 года придется потратить почти 90 000 кредитов, а на классический Nissan Fairlady Z 432 - почти 134 000. Это сопоставимые суммы с теми, что тратились на тюнинг в предыдущей части Forza Motorsport.

Сообщество очень тепло отреагировало на эти изменения. В опросе на официальном форуме серии на данный момент 91% выразили положительное отношение к ним (из них 64% - "очень положительное"). Игроки хвалят разработчиков из Turn 10 Studios за то, что они внимательно прислушались к критике и подготовили решение, которое примирило как противников, так и сторонников системы прогрессии (а такие есть).

Обновление с этими изменениями выйдет в марте 2024 года, а до этого, всего через неделю, мы получим обновление № 5, в котором нам дадут вдоволь погонять на Нордшляйфе.