Forza Motorsport может быть нацелена на запуск в октябре ©

Forza Motorsport, безусловно, является одной из самых ожидаемых игр в грядущей линейке Microsoft. Прошло шесть лет с момента выпуска последней части серии гоночных симуляторов, что значительно превышает время между любыми предыдущими релизами.

После относительно неутешительного запуска Forza Motorsport 7 (усугубленного фиаско с лутбоксами) Turn 10 Studios решили не торопиться и включить отзывы сообщества о концепте следующей игры.

После анонса игры на выставке Xbox Games Showcase 2020 креативный директор Крис Эсаки подчеркнул намерение Turn 10 вернуться к истокам франшизы, о чем свидетельствует выбор названия.

В июне 2021 года Эсаки сказал, что новая Forza Motorsport претерпела больше физических улучшений, чем было сделано в частях с четвертой по седьмую, что сделало ее, безусловно, самым большим скачком в точности моделирования.

На прошлогодней выставке Xbox Game Showcase Turn 10 представила первые кадры геймплея. Он также подтвердил самые большие новые функции, такие как динамическое время суток и погода для каждой трассы (в сочетании с изменениями температуры трассы, которые влияют на сцепление автомобиля), 48-кратное более детальное физическое моделирование, управление шинами и топливом, глубокая настройка автомобиля, чрезвычайно точные повреждения кузова автомобиля (вплоть до отдельных царапин) и трассировка лучей в реальном времени. Разработчик также пообещал окно запуска весной 2023 года, но этого не произошло. На Xbox Direct в январе этого года Forza Motorsport переместилась к общему окну 2023 года, хотя фанаты получили подтверждение, что гоночная игра будет включать в себя более 500 автомобилей при запуске и 20 различных сред для гонок.

Ранее в этом месяце Microsoft, казалось, намекнула на летний запуск, но инсайдер Xbox MrMattyPlays сказал во вчерашнем выпуске Defining Duke: An Xbox Podcast, что слышал слухи о релизе в октябре.

Это будет не первый раз, когда игра Forza Motorsport запускается в октябре. Это уже произошло с седьмой частью, не говоря уже о четвертой и третьей. Кроме того, сентябрь полностью останется за Starfield от Bethesda, в то время как поклонники Xbox надеются также получить Senua's Saga: Hellblade 2 в ноябре.

Тем не менее, мы должны относиться к этому с большой долей скептицизма, пока не появится более надежное подтверждение. В любом случае, до Xbox Games Showcase 2023 года осталось меньше месяца, и Microsoft обязательно объявит там окончательную дату релиза.

Forza Motorsport выйдет на ПК и Xbox Series S|X и будет доступна подписчикам Game Pass в первый день.