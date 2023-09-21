Forza Motorsport получила множество новых скриншотов ©

До выхода Forza Motorsport осталось менее трех недель, и можно с уверенностью сказать, что Turn 10 уже запустила свои двигатели. Всего за несколько недель мы получили требования игры к ПК, узнали больше о поддержке трассировки лучей и производительности, а также о размере файлов, поскольку предварительная загрузка уже началась.

Теперь мы получили тройную порцию информации об игре, поскольку студия Turn 10 представила полный список достижений Forza Motorsport. Как и следовало ожидать, они выглядят довольно просто: вам придется опробовать различные аспекты игры, а также есть несколько испытаний, связанных с конкретными автомобилями.

Кроме того, разработчики подтвердили, что игра получила золотой статус, а это значит, что разработка завершена и никаких задержек не предвидится. В заключение, Turn 10 опубликовала множество скриншотов из игры. Ниже мы приводим их подборку.

Forza Motorsport выходит 10 октября для ПК и Xbox Series S/X и с первого дня включена в Game Pass. При покупке Premium-версии вы также получаете возможность начать игру на пять дней раньше.