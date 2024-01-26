Патч 5.0 для Forza Motorsport обещает существенно улучшить производительность на ПК

Turn10 раскрыла подробности патча 5.0 для Forza Motorsport, который выйдет в феврале. Команда обещает значительное улучшение производительности на ПК. В последнем ежемесячнике Forza Monthly разработчики подтвердили появление Nordschleife в предстоящем обновлении. Трасса длиной 20,83 километра является частью обновления 5, которое включает в себя многочисленные исправления и улучшения игры.
Обновление 5.0 содержит множество внутренних улучшений, которые сделают ваш игровой процесс более плавным. Оно уменьшит раздражающие скачки нагрузки на процессор и позволит лучше использовать возможности вашего графического процессора. Таким образом, частота кадров в игре будет более стабильной во время вождения. Патч также должен уменьшить заикания. Кроме того, Turn10 исправляет проблему, из-за которой частота кадров могла резко снижаться после изменения настроек видео, а также ошибку, из-за которой игроки не видели повышения производительности при переключении из режима высокого качества в режим низкого качества.
Помимо улучшения производительности ПК, поклонники Forza также могут ожидать различных настроек и исправлений игрового процесса. Обновление также улучшит стабильность игры.
Наконец, мы не знаем точного дня выхода этого патча. Turn10, скорее всего, сообщит дату на следующей неделе. Вы можете просмотреть полные примечания к патчу по ссылке.
хорошо, конечно, в феврале и поиграем. Но вот такую дичь, надо было исправлять патчем первого дня... Но нет, 4 обновления и до сих пор попадаются машины с такой геометрией.
Выпустили не игру а бета тест какой та за полную цену.