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Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 228 оценок

Патч 5.0 для Forza Motorsport обещает существенно улучшить производительность на ПК

monk70
Новости

Turn10 раскрыла подробности патча 5.0 для Forza Motorsport, который выйдет в феврале. Команда обещает значительное улучшение производительности на ПК. В последнем ежемесячнике Forza Monthly разработчики подтвердили появление Nordschleife в предстоящем обновлении. Трасса длиной 20,83 километра является частью обновления 5, которое включает в себя многочисленные исправления и улучшения игры.

Обновление 5.0 содержит множество внутренних улучшений, которые сделают ваш игровой процесс более плавным. Оно уменьшит раздражающие скачки нагрузки на процессор и позволит лучше использовать возможности вашего графического процессора. Таким образом, частота кадров в игре будет более стабильной во время вождения. Патч также должен уменьшить заикания. Кроме того, Turn10 исправляет проблему, из-за которой частота кадров могла резко снижаться после изменения настроек видео, а также ошибку, из-за которой игроки не видели повышения производительности при переключении из режима высокого качества в режим низкого качества.

Помимо улучшения производительности ПК, поклонники Forza также могут ожидать различных настроек и исправлений игрового процесса. Обновление также улучшит стабильность игры.

Наконец, мы не знаем точного дня выхода этого патча. Turn10, скорее всего, сообщит дату на следующей неделе. Вы можете просмотреть полные примечания к патчу по ссылке.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
mikhail.opekunov

хорошо, конечно, в феврале и поиграем. Но вот такую дичь, надо было исправлять патчем первого дня... Но нет, 4 обновления и до сих пор попадаются машины с такой геометрией.

5
kotasha

Выпустили не игру а бета тест какой та за полную цену.

4