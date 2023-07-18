Слух: Xbox разрабатывает специализированный контроллер Forza Motorsport ©

По словам известного инсайдера billbil-kun, в Xbox разрабатывается новый специализированный контроллер по Forza Motorsport.

По его словам, устройство обозначено аббревиатурой "Jemez" и будет представлено в ближайшее время, еще до октябрьского релиза Forza Motorsport. Ожидается, что стоимость устройства составит примерно $70, то есть примерно 6300 рублей, а сам продукт получит эксклюзивную раскраску, как и контроллер Starfield.

Думаю, что следующим таким контроллером окажется ограниченная серия Forza Motorsport. Дело в том, что Forza Motorsport выйдет 10 октября, и вполне возможно, что именно этот контроллер появится в продаже в это же время. Возможно, он поступит в продажу и до 10 октября, как в случае с контроллером Starfield.

Многие геймеры ожидают появления тактильной обратной связи, которая уже реализована в контроллере DualSense от Playstation. Благодаря такой функции можно точно регулировать уровень вибрации контроллера для достижения большей степени погружения в игру. Это утверждение следует из опроса, проведенного Xbox в январе 2021 года.

К сожалению, подтверждений того, что тактильная обратная связь будет интегрирована в контроллер "Jemez", пока нет.