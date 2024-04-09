Foxhole получила большое обновление с подводной лодкой

Многопользовательская игра Foxhole продолжает получать новые контентные обновления. В недавно вышедшем патче № 56 авторы расширили варианты военно-морских сражений — элемента, представленного в прошлом году.

Патч добавил новый легкий фрегат (Blacksteele) и одну новую подводную лодку (AC-b 'Trident'). Расширены возможности перемещения по морям, улучшена система торпед, а также сухие доки (как с точки зрения геймплея, так и графики). Фабрики теперь могут производить несколько предметов параллельно, чтобы стимулировать игроков к сотрудничеству. Также были изменены требования к мощности, чтобы ими было проще управлять. Кроме того, обновление вносит множество мелких улучшений, включая дополнительные настройки голосового чата или исправления интерфейса.

Патч был тепло принят. В день его выхода, 5 апреля, рекорд активности в Steam составил 5315 одновременно играющих игроков, а в последующие дни ежедневные "пики" составляли около 3,3-3,7 тысячи человек. Эти результаты в среднем на тысячу игроков выше, чем те, что были достигнуты за несколько недель до выхода обновления.

Foxhole дебютировала в раннем доступе в 2017 году, а версия 1.0 вышла пять лет спустя.