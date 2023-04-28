Fractured Online официально освобождена от Gamigo ©

Компания Dynamight Studios официально объявила о том, что их пути с Gamigo разошлись. Разработчики сохранили все права на свою MMORPG Fractured Online, которую теперь будут выпускать сами. Это не стало сюрпризом, поскольку все, вероятно, ожидали этого после недавних сообщений, но теперь, по крайней мере, это подтверждено.



Однако Fractured вернется в онлайн не сразу. Разработчики используют это время для доработки проекта и спокойно работают над ним. Как только работа будет завершена и будет создана их собственная сетевая инфраструктура, тогда станет возможным перенос аккаунтов из Gamigo. Подробности об этом будут раскрыты в ближайшее время.



Сама игра появится в Steam. К сожалению, несмотря на возможность переноса аккаунтов, из-за нововведений, внесенных в Fractured, вы в любом случае начнете игру с нуля. Однако было объявлено, что это последняя чистка серверов - в будущем их больше не будет. Более подробную информацию доступна здесь.