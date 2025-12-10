RoadOut получил дату выхода - постапокалиптический экшен-RPG выходит весной 2026 года

Во время Latin American Games Showcase TGA Edition 2025 студия представила новый трейлер RoadOut и раскрыла дату релиза. Постапокалиптический экшен-RPG, который сочетает исследование вращающихся подземелий и гонки с видом сверху, выйдет 12 марта 2026 года.

Игрокам предстоит взять на себя роль Клэр — наёмницы, зарабатывающей в опасной Dead Zone, выполняя задания на саботаж, доставку и устранение целей, сражаясь с бандами и участвуя в гонках.

RoadOut выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.