Консольный релиз соревновательного free-to-play шутера FragPunk задержится

Сегодня на PC выходит FragPunk — соревновательный free-to-play шутер от Bad Guitar. Однако релиз на PS5 и Xbox Series X/S был отложен из-за технических проблем с оптимизацией. Разработчики заявили, что не хотят торопиться и выпустить продукт, уступающий ПК-версии.

Тем, кто оформил предзаказ на Pioneer Bundle в консольных магазинах, вернут деньги, а также начислят внутриигровую валюту на $10. После выхода консольных версий игра временно вернется в продажу.

Кроме того, консольные игроки получат все награды, которые можно было заработать с начала первого сезона, включая валюту, косметику и XP.

Следите за новостями — в новом сезоне появятся новые карты и играбельные лансеры!