Создатели "Переднего края" совершенствуют механику зон

Студия «Играющие кошки» поделилась информацией о текущих улучшениях своего проекта «Передний край». Несмотря на сезон отпусков, разработчики продолжают трудиться над игрой, уделяя особое внимание развитию механизма зон.

Обновление затрагивает три основных направления:

Расширение функционала «бонусов» для зон. Ранее некоторые зоны лишь активировали дополнительные области подкреплений, однако теперь команда работает над механизмом, который позволит добавлять и другие виды преимуществ. Улучшение пользовательского интерфейса. В ближайшем будущем иконки зон станут более информативными: они будут наглядно отображать, какие именно бонусы предоставляет каждая территория, включая зоны появления войск и эвакуации. Введение системы «дополнительных слотов». При захвате определённых зон игроки получат возможность размещать больше войск, что, в свою очередь, повлияет на количество поступающих командных очков (КО).

Разработчики подчёркивают, что эти нововведения призваны стимулировать более динамичный геймплей. По их словам, такие «бонусы» будут мотивировать игроков активно захватывать и удерживать зоны, а не отсиживаться в обороне с начала и до конца матча. В то же время создатели игры заверяют, что эти преимущества не станут решающим фактором, способным кардинально изменить ход сражения.

Кроме того, в планах студии — внедрение системы «морали». В рамках этого нововведения некоторые ключевые зоны будут оказывать влияние на состояние армии: одни точки станут повышать боевой дух своих войск, другие же — снижать мораль противника.

Важно отметить ещё одно существенное изменение: зоны будут «работать», то есть предоставлять бонусы, только при наличии связи с зонами подкреплений игрока. Если какая-либо территория окажется «отрезанной» от основных сил, она временно утратит свою функциональность.