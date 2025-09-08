Разработчики тактической RPG Frosthaven представили дорожную карту обновлений в раннем доступе

Frosthaven, разрабатываемая студией Snapshot Games под руководством генерального директора Джулиана Голлопа, наиболее известного как создателя X-COM, и консультанта Айзека Чаилдреса, представляет собой тактический ролевой проект в стиле тёмного фэнтези, являющийся развитием настольных игр.

Snapshot Games и Arc Games представили план развития Frosthaven в раннем доступе (Steam и Epic Games Store), демонстрирующий новый контент и персонажей, которые появятся в игре.

Помимо регулярных исправлений ошибок и улучшений игрового процесса, обновления раннего доступа предоставят множество новых функций, включая: