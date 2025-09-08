ЧАТ ИГРЫ
Frosthaven 31.07.2025
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
5.1 8 оценок

Разработчики тактической RPG Frosthaven представили дорожную карту обновлений в раннем доступе

monk70 monk70

Frosthaven, разрабатываемая студией Snapshot Games под руководством генерального директора Джулиана Голлопа, наиболее известного как создателя X-COM, и консультанта Айзека Чаилдреса, представляет собой тактический ролевой проект в стиле тёмного фэнтези, являющийся развитием настольных игр.

Snapshot Games и Arc Games представили план развития Frosthaven в раннем доступе (Steam и Epic Games Store), демонстрирующий новый контент и персонажей, которые появятся в игре.

Помимо регулярных исправлений ошибок и улучшений игрового процесса, обновления раннего доступа предоставят множество новых функций, включая:

  • Долгожданных героев из оригинальной настольной игры
  • Новые сюжетные линии, которые оживят повествование настольной игры
  • Новых боссов и врагов
  • Более 80 новых заданий, которые будут добавлены в течение раннего доступа
