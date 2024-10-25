Мобильная Frostpunk: Beyond the Ice получила кинематографический трейлер с датой релиза

Frostpunk: Beyond the Ice, мобильная игра, основанная на популярной градостроительной игре на выживание Frostpunk, выходит во вторник, 29 октября, в Google Play и Apple App Store. В преддверии релиза Com2uS раскрыл некоторые захватывающие подробности, касающиеся эксклюзивных для мобильных устройств игровых возможностей, а также комментарии от команды разработчиков.

Frostpunk: Beyond the Ice предлагает эксклюзивные для мобильных устройств функции, такие как многопользовательские социальные элементы. Главной социальной функцией является система отраслей, в которой игроки выбирают одну из пяти избранных отраслей — машиностроение, сельское хозяйство, технологии, здравоохранение и финансы — в начале игры и развивают город с помощью ресурсов и навыков, связанных с отраслью. Каждая отрасль предлагает необходимые продукты для развития, а специальные предметы из других отраслей можно получить, торгуя с другими игроками.

Мы хотим донести, что у каждого есть своя собственная роль в конце, и выжить можно только через сотрудничество. Мы разработали игру таким образом, чтобы игрокам приходилось взаимодействовать с другими игроками, чтобы развивать город во всех направлениях.

В частности, команда разработчиков описала скрытую тему игры как «подчеркивание того, как выжившие сотрудничают и полагаются друг на друга, чтобы остаться в живых в апокалипсисе». По словам разработчиков, самым важным элементом, который они учитывали при создании Frostpunk: Beyond the Ice, было обеспечение того же опыта, что и в оригинальной, любимой стратегической игре, в мобильной среде с высоким качеством. Они упростили пользовательский интерфейс, чтобы он соответствовал мобильному интерфейсу, и повысили стабильность и эффективность игры, чтобы игроки могли наслаждаться превосходной графикой на различных устройствах.