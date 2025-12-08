ЧАТ ИГРЫ
Frostpunk 2 20.09.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8 773 оценки

Для Frostpunk 2 стало доступно дополнение Fractured Utopias

monk70 monk70

Разработчик 11 bit studios объявил о выходе загружаемого контента Fractured Utopias для Frostpunk 2.

Первый загружаемый контент для Frostpunk 2 воплощает основную концепцию режима «Строитель утопий», делая его более структурированным, расширяя его возможности и подчёркивая важность решений игрока. Новые механики дают каждой фракции смелую идеологическую цель и способы её достижения. Но мечта об идеальном обществе никогда не даётся даром.

Каждая фракция теперь представляет свою уникальную Утопию, структурированную в виде древа и управляемую сродствами. Завоевав их доверие, вы откроете особые законы, здания и способности, которые укрепят их самобытность. Разблокируйте все узлы Древа Утопий, чтобы воплотить в жизнь уникальное видение города, связав всё ваше общество единым путём и навсегда разрешив всё Напряжённость.

Ключевые новые функции

  • Восемь уникальных Утопий фракций, каждая с новыми системами, инструментами и финальной стадией.
  • 12 уникальных возможностей (законы / новые ХАБы / способности и т. д.) для каждой фракции.
  • Восемь новых хабов фракций (по одному на фракцию).
  • Восемь новых вариантов жилых районов для каждой фракции.
  • Более 100 новых сюжетных событий.
  • Две премиум-истории: «Глашатаи» и «Чума».
  • Одна новая карта.

Frostpunk 2 доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.

Комментарии:  5
Леший3

жаль игру не спасут уже эти dlc 😂😀💩

5
Artem GO

А что плохого то? Вроде игру уже починили

Леший3 Artem GO

что починили? из нее сделали такую же как первая???

1
Рома Валевский

хоба

1
Властелин Сосцов

даже бесплатно пробовать желания нет(

1