Для Frostpunk 2 стало доступное дополнение Fractured Utopias

Разработчик 11 bit studios объявил о выходе загружаемого контента Fractured Utopias» для Frostpunk 2.

Первый загружаемый контент для Frostpunk 2 воплощает основную концепцию режима «Строитель утопий», делая его более структурированным, расширяя его возможности и подчёркивая важность решений игрока. Новые механики дают каждой фракции смелую идеологическую цель и способы её достижения. Но мечта об идеальном обществе никогда не даётся даром.

Каждая фракция теперь представляет свою уникальную Утопию, структурированную в виде древа и управляемую сродствами. Завоевав их доверие, вы откроете особые законы, здания и способности, которые укрепят их самобытность. Разблокируйте все узлы Древа Утопий, чтобы воплотить в жизнь уникальное видение города, связав всё ваше общество единым путём и навсегда разрешив всё Напряжённость.

Ключевые новые функции

Восемь уникальных Утопий фракций, каждая с новыми системами, инструментами и финальной стадией.

12 уникальных возможностей (законы / новые ХАБы / способности и т. д.) для каждой фракции.

Восемь новых хабов фракций (по одному на фракцию).

Восемь новых вариантов жилых районов для каждой фракции.

Более 100 новых сюжетных событий.

Две премиум-истории: «Глашатаи» и «Чума».

Одна новая карта.

Frostpunk 2 доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.