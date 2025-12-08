Для Frostpunk 2 стало доступное дополнение Fractured Utopias

Разработчик 11 bit studios объявил о выходе загружаемого контента Fractured Utopias» для Frostpunk 2.
Первый загружаемый контент для Frostpunk 2 воплощает основную концепцию режима «Строитель утопий», делая его более структурированным, расширяя его возможности и подчёркивая важность решений игрока. Новые механики дают каждой фракции смелую идеологическую цель и способы её достижения. Но мечта об идеальном обществе никогда не даётся даром.
Каждая фракция теперь представляет свою уникальную Утопию, структурированную в виде древа и управляемую сродствами. Завоевав их доверие, вы откроете особые законы, здания и способности, которые укрепят их самобытность. Разблокируйте все узлы Древа Утопий, чтобы воплотить в жизнь уникальное видение города, связав всё ваше общество единым путём и навсегда разрешив всё Напряжённость.
Ключевые новые функции
- Восемь уникальных Утопий фракций, каждая с новыми системами, инструментами и финальной стадией.
- 12 уникальных возможностей (законы / новые ХАБы / способности и т. д.) для каждой фракции.
- Восемь новых хабов фракций (по одному на фракцию).
- Восемь новых вариантов жилых районов для каждой фракции.
- Более 100 новых сюжетных событий.
- Две премиум-истории: «Глашатаи» и «Чума».
- Одна новая карта.
Frostpunk 2 доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.