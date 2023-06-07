Frostpunk 2 появится на выставке PC Gaming Show ©

Студия 11 bit сообщила, что в этом году она будет участвовать в выставке PC Gaming Show вместе с Frostpunk 2. К сожалению, разработчики не говорят о том, что именно они собираются нам показать.

Так что неизвестно, увидим ли мы реальный геймплей во время презентации, или только новый трейлер. Также многие фанаты с нетерпением ждут даты выхода новинки, но по-прежнему неясно, увидит ли эта информация свет. Поэтому поклонникам Frostpunk остается только ждать.

По сравнению с первой частью, сиквел будет отличаться тем, что выживание человечества будет зависеть не от угля, а от подземных залежей нефти. Игроки, как управляющие Новым Лондоном, вновь окажутся перед сложным выбором, стремясь защитить своих граждан и в то же время не допустить подрыва собственной власти.

Напоминаем, PC Gaming Show пройдет уже в это воскресенье, 11 июня в 23:00 по московскому времени.