Разработчики Frostpunk 2 представили дорожную карту игры

Разработчики Frostpunk 2 из 11 bit studios рассказали, что игра получит три DLC, несколько обновлений и порт на консоли.

Как отметили разработчики в Steam, только в 2025 году произойдет много событий, среди которых важнейшим является запуск игры на консолях. Разработчики не отметили, когда именно это произойдет, но должно быть в течение следующего года. Также в течение 2025 года игроки получат два платных DLC, которые «добавят что-то совершенно новое в суровый мир Frostpunk 2». Еще одно платное дополнение выйдет в 2026 году.

В течение года игроков также ожидает бесплатное обновление контента, вдохновлённые отзывами игроков. Разработчики обещают, что они существенно повлияют на общий опыт игры. И уже скоро поступит патч 1.2, реализующий разные изменения в геймплее и интерфейсе. Разработчики пообещали предоставить больше деталей в скором времени.

Frostpunk 2 вышла на ПК 20 сентября 2024 года.